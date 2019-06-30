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Защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик покинул клуб

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Защитник футбольного клуба "Локомотив" Тарас Михалик покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.

"Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всё", - говорится в сообщении клуба в твиттере.

В составе "Локомотива" Михалик в 2018 году выиграл чемпионат России, а также трижды становился обладателем Кубка страны.

футбол Локомотив Тарас Михалик

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