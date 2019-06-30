Защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик покинул клуб

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Защитник футбольного клуба "Локомотив" Тарас Михалик покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.

"Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всё", - говорится в сообщении клуба в твиттере.

Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ.

🚂Всё это – о Тарасе Михалике, который провел в "Локомотиве" шесть последних лет.

Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всё! pic.twitter.com/z5oklNXgMW — ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

В составе "Локомотива" Михалик в 2018 году выиграл чемпионат России, а также трижды становился обладателем Кубка страны.