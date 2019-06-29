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Глушаков перешел в "Ахмат"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков продолжит карьеру в грозненском футбольном клубе "Ахмат".

СпортГлушаков усомнился, что останется в "Спартаке"Читать подробнее

"Клуб и футболист подписали контракт по схеме "1+1". Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону", - говорится в сообщении пресс-службы "Ахмата".

19 июня стало известно, что Глушаков расторг контракт со "Спартаком", куда он перешел из московского "Локомотива" в 2013 году

В 2017 году вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат России и Суперкубок России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

В составе сборной России выступал на чемпионате мира-2014, а также чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах. Планировал сыграть на чемпионате мира-2018 в России, однако лишился места в национальной команде.

футбол Денис Глушаков

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