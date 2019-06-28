ФК ЦСКА на год арендовал хорватского защитника

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Хорватский футболист Звонимир Сарлая перешел в московский ЦСКА на правах аренды.

"Я останусь в аренде на год, а потом посмотрим. Я в команде новичок, нужно время. Тренер должен дать мне шанс, чтобы я смог себя показать", - сказал Сарлая в интервью "Матч ТВ"

Права на защитника принадлежат хорватскому клубу "Славен Белупо". В минувшем сезоне Сарлая провел 31 матч в чемпионате Хорватии и сделал две результативные передачи.

Накануне Сарлая сыграл за ЦСКА в матче турнира российских клубов в Австрии. Он вышел на замену во втором тайме в матче против "Краснодара" (ЦСКА проиграл – 0:1).

В чемпионате России-2018/19 ЦСКА финишировал на четвертом месте, благодаря чему получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы УЕФА.