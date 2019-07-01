Первая ракетка России Хачанов вышел во второй круг "Уимблдона"

Карен Хачанов Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема "Уимблдон".

В стартовом раунде соревнования он нанес поражение представителю Южной Кореи Квон Сон У -7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 3 часа 8 минут.

В настоящее время Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он – первая ракетка России. Квон Сон У – на 125 месте рейтинга. Ранее они друг с другом не встречались.

Во втором круге "Уимблдона" Хачанов сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом – 54-й ракеткой мира. Ранее они играли между собой дважды, оба раза победил Хачанов.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.