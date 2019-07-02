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Министр спорта прокомментировал сведения ВАДА о сотнях подозрительных проб россиян

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков призывает дождаться результатов экспертизы ВАДА по 298 российским спортсменам, данные которых признаны подозрительными.

"Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован", - сказал Колобков журналистам во вторник.

Он отметил, что Россия является сторонницей "чистого спорта" и выполняет все договоренности.

"Мы тесно взаимодействуем с ВАДА и продолжим оказывать содействие экспертам", - сказал министр.

Ранее ВАДА заявило, что в настоящее время подозреваются в нарушениях 298 российских спортсменов, данные с доказательствами по 43 из них составлены и отправлены в спортивные федерации для дальнейшего расследования. До конца года ВАДА проверит все приоритетные дела. Если федерация решит не применять санкции, ВАДА снова пересмотрит данные и обсудит факты с этими федерациями.

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