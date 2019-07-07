Россияне впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Российские спортсмены Олег Стояновский (слева) и Вячеслав Красильников на церемонии награждения Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены Олег Стояновский и Вячеслав Красильников одержали победу в чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге, сообщается на сайте Международной федерации волейбола.

В финал россияне вышли вместе с командой из Германии - волейболистами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Матч прошел в три сета со счетом 19:21 (Россия:Германия), 21:17, 15:11. Итоговый счет - 2:1.

Российским спортсменам впервые удалось завоевать "золото" турнира. В 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали серебряные медали, а в 2017 году Красильников вместе с Никитой Ляминым заняли третье место.