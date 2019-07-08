Продержавшийся 10 дней в "Рубине" Сутормин ушел в "Зенит"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" объявил о переходе в петербургский "Зенит" футболиста Алексея Сутормина.

"25-летний полузащитник и нападающий Алексей Сутормин продолжит карьеру в "Зените". Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

Казанский клуб напомнил, что Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня. "Впоследствии "Зенит" сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока", - отмечается в сообщении.

Таким образом, за казанский клуб Сутормин не отыграл ни одного официального матча. По данным газеты "БИЗНЕС Online", "Рубин" составил контракт с Суторминым, но не зарегистрировал его, потому и стал возможен новый переход футболиста в рамках одного трансферного окна.

Между тем, пресс-служба "Зенита" сообщает, что контракт с футболистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на один год.

Сам Сутормин является воспитанником академии "Зенита", к которой присоединился в 2010 году. "А в апреле 2012 , - сообщает пресс-служба "Зенита", - дебютировал в молодежном составе клуба".

Взрослую карьеру Сутормин провел в командах "Строгино", "Волгарь", "Оренбург". В прошлом сезоне, играя за "Оренбург", провел 29 матчей в РПЛ, забил восемь мячей, в том числе один – "Зениту".

"Алексей Сутормин - универсальный футболист, который умеет действовать на разных флангах как в атаке, так и в обороне. Сильными качествами игрока являются игра в контратаках, дриблинг, обостряющие действия, умение открыться под передачу партнера", - говорится об игровых характеристиках Сутормина в сообщении "Зенита".