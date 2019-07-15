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Президент Международной федерации бокса ушел в отставку

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Международной федерации бокса (AIBA) Гафур Рахимов объявил о сложении полномочий.

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"Этот самый сложный переходный период в истории AIBA, к сожалению, совпадает с периодом моего растущего участия в процессах, направленных на защиту моей чести и достоинства от политически мотивированных и ложных обвинений, исходящих из прошлого. В настоящее время эти процессы требуют от меня постоянного участия в судебных и иных разбирательствах (...)Поэтому я с тяжелым сердцем принял решение немедленно уйти в отставку с поста президента AIBA", - говорится в заявлении Рахимова, опубликованном пресс-службой Международной федерации бокса.

Рахимов был избран президентом AIBA 2 ноября 2018 года.

В конце ноября 2018 года исполком МОК инициировал расследование в отношении AIBA, вследствие чего была заморожена подготовка соревнований по боксу в рамках Олимпиады в Токио 2020 года. Для МОК под вопросом осталась компетентность организации в области финансов и управления, так, аудиторские отчеты за 2017 и 2018 год вообще не были представлены на сайте AIBA.

Кроме этого, МОК не устроили выборы Гафура Рахимова президентом ассоциации. МОК предупреждал AIBA, что в случае его победы на выборах вопрос признания AIBA может оказаться под угрозой. В МОК подозревают Рахимова в связях с организованной преступностью, тот категорически отвергает эти обвинения.

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