Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии

Футболист Павел Мамаев в Пресненском районном суде Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Об этом сообщил начальник колонии Сергей Плясов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о проведении матча с участием Кокорина и Мамаева на территории ИК.

"В футбол они не играли", - приводит слова Плясова "Спорт-Экспресс".

"Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем", - пояснил он.

На вопрос, по какой причине футболисты оказались в изоляторе, Плясов ответил: "Все вопросы в пресс-службу УФСИН".

Ранее в интернете появилось видео, в котором люди, похожие на футболистов Кокорина и Мамаева, играют в футбол.

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области



🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что все четверо фигурантов будут отбывать наказание в одной колонии.