Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Об этом сообщил начальник колонии Сергей Плясов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о проведении матча с участием Кокорина и Мамаева на территории ИК.
"В футбол они не играли", - приводит слова Плясова "Спорт-Экспресс".
"Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроем", - пояснил он.
На вопрос, по какой причине футболисты оказались в изоляторе, Плясов ответил: "Все вопросы в пресс-службу УФСИН".
Ранее в интернете появилось видео, в котором люди, похожие на футболистов Кокорина и Мамаева, играют в футбол.
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области— Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019
🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве.
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.
Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что все четверо фигурантов будут отбывать наказание в одной колонии.
Драки и хулиганство
Футболисты стали участниками двух драк утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.
Были возбуждены дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку, побоях, хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Фигуранты признали вину частично.