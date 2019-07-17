В УФСИН опровергли информацию о заключении Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Белгородской области опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Ранее о том, что футболисты оказались в штрафном изоляторе сообщил "Спорт-Экспресс" со ссылкой на начальника колонии.

"Они (Кокорин и Мамаев - ИФ) в изолятор не помещались. Очевидно, собеседники неправильно поняли слова начальника колонии", - сказал сотрудник пресс-службы УФСИН по Белгородской области.

Ранее в интернете появилось видео, в котором люди, похожие на футболистов Кокорина и Мамаева, играют в футбол. ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов опроверг информацию о проведении матча с участием этих игроков, сказав, "Спорт-Экспрессу", что "в футбол они не играли".

"Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе", - приводились слова Плясова.

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области



🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что все четверо фигурантов будут отбывать наказание в одной колонии.