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Определились потенциальные соперники тульского "Арсенала" в Лиге Европы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА встретится с азербайджанским "Нефтчи" или молдавским клубом "Сперанта".

Об этом стало известно в среду в ходе жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

"Нефтчи" и "Сперанта" выявят сильнейшего в своей паре в рамках первого квалификационного раунда.

"Арсенал" по итогам сезона-2018/19 он занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Предстоящий сезон станет для тульской команды дебютным в еврокубках.

Матчи второго отборочного раунда пройдут 25 июля и 1 августа.

футбол Лига Европы УЕФА

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