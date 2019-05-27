Главный тренер "Арсенала" Черевченко продлил контракт с клубом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" подписал новые контракты с тренерским штабом, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

Новые соглашения с тренерским составом действуют до июня 2020 года.

Договора подписали главный тренер Игорь Черевченко, старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.

Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года.

Кроме этого, продлил отношение с клубом до 31 мая 2021 года грузинский защитник Гия Григалава.

29-летний футболист выступает за "Арсенал" с января 2017 года.

Всего в чемпионате России (с учетом переходных матчей за право играть в РПЛ) он провел 43 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее продлил контракт с тульской командой защитник Кирилл Комбаров.

По итогам сезона "Арсенал" занял шестое место в Российской премьер-лиге. Впервые "Арсенал" будет представлять Россию в Лиге Европы, туляки вступят в борьбу со второго квалификационного раунда.