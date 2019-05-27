Поиск

Главный тренер "Арсенала" Черевченко продлил контракт с клубом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" подписал новые контракты с тренерским штабом, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

Новые соглашения с тренерским составом действуют до июня 2020 года.

СпортТульский "Арсенал" впервые вышел в Лигу Европы УЕФАЧитать подробнее

Договора подписали главный тренер Игорь Черевченко, старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.

Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года.

Кроме этого, продлил отношение с клубом до 31 мая 2021 года грузинский защитник Гия Григалава.

29-летний футболист выступает за "Арсенал" с января 2017 года.

Всего в чемпионате России (с учетом переходных матчей за право играть в РПЛ) он провел 43 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее продлил контракт с тульской командой защитник Кирилл Комбаров.

По итогам сезона "Арсенал" занял шестое место в Российской премьер-лиге. Впервые "Арсенал" будет представлять Россию в Лиге Европы, туляки вступят в борьбу со второго квалификационного раунда.

футбол ФК Арсенал Тула

Новости по теме

Новости

Не выходивший на связь с "Локомотивом" Денисов покинул клуб

ХК "Ак Барс" продлил контракт с рекордсменом страны Зариповым

Кудерметова победила Возняцки на старте "Ролан Гаррос"

Кудерметова победила Возняцки на старте "Ролан Гаррос"

Строительные леса обрушились на стройке "Формулы-1" под Петербургом

Чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею. Обобщение

Чемпионат мира по хоккею. Обобщение
Чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею

Шипулин победил в праймериз "ЕР" перед довыборами в Госдуму

Чемпионат мира по хоккею

Канада - Финляндия. Онлайн

Канада - Финляндия. Онлайн
Чемпионат мира по хоккею

Россия по буллитам победила Чехию в матче за третье место ЧМ

Россия по буллитам победила Чехию в матче за третье место ЧМ

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако "Формулы-1", Квят стал седьмым

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');