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Два футболиста "Ньюкасла" оказались участниками уличной драки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ньюкасла" Джонджо Шелви и Карл Дарлоу оказались вовлеченным в уличную драку в английском городе Морпет, сообщает The Sun.

По информации источника, один из прохожих оскорбил полузащитника "Ньюкасла" Шелви, на что футболист ответил грубостью и нанес обидчику удар. Через некоторое время в гуще событий оказался вратарь команды Дарлоу.

Отмечается, что полиция не вызывалась на место происшествия. В сети распространены фото, на котором запечатлены участники потасовки.

Инцидент произошел рано утром в субботу, за несколько часов до вылета "Ньюкасла" в Китай, где клуб проведет несколько игр в рамках коммерческого турне.

Ранее британские СМИ сообщали, что Шелви посещал психолога, чтобы тот помог ему научиться справляться с гневом.

футбол

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