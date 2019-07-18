Иран согласился разрешить женщинам ходить на матчи футбольного ЧМ-2022

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Футбольная федерация Ирана разрешила женщинам посещать матчи с участием их национальной сборной в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает портал Punch.

Тем не менее, это решение еще должно быть утверждено властями Ирана.

Ранее в ФИФА заявляли, что в этом вопросе был достигнут прогресс.

Женщинам в Иране с 1981 года запрещено посещать футбольные матчи на стадионах. Ультра-консервативные клирики поясняют, что женщины не должны видеть мужчин-болельщиков и их поведение на аренах.

Сборная Ирана в отборочных матчах ЧМ-2022 сыграет с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.