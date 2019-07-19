Чемпион России по футболу Рондон уехал играть в Китай

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Венесуэлы по футболу Саломон Рондон перешел в китайский клуб "Даляль Ифан".

Об этом сообщает пресс-служба английского "Вест Бромвича", цвета которого футболист защищал в последнее время.

В "Вест Бромвич" он перешел в 2015 году из петербургского "Зенита", в составе которого сыграл сезон и стал чемпионом России. До этого, с 2012 года, выступал в казанском "Рубине". Российской карьере предшествовало выступление в испанских "Лас-Пальмасе" и "Малаге", а первым профессиональным клубом на взрослом уровне у него был венесуэльский ФК "Арагуа".