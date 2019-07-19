Сборная России по регби не сыграет в Тбилиси в целях безопасности

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Федерация регби России (ФРР) объявила о решении отменить товарищеский матч с командой Грузии в Тбилиси.

"К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, который запланирован на 27 августа 2019 года в г. Тбилиси", - отмечается в сообщении.

"Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, и считает необходимым напомнить, что одними из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", - заявили в ФРР.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня в Тбилиси, где произошли беспорядки, вызванные тем, что глава делегации российских депутатов на Межпарламентской ассамблее православия сел в кресло спикера грузинского парламента.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня запретил с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать туры в Грузию.

Госдума попросила российское правительство ввести санкции против Грузии - запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из России в эту страну - после того, как ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния в эфире нецензурно оскорбил Путина и его родителей. Однако позже сам российский президент высказался против антигрузинских санкций.