Нападающий Бучневич продлил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Павел Бучневич продлил контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщается на официальном сайте команды.

Команда согласовала условия с 24-летним форвардом.

В прошлом сезоне хоккеист провел за клуб 64 матча, в которых набрал 38 (21+17) очков при показателе полезности -10.

Павел Бучневич родился в Череповце. В 2015-2016 годах он играл за санкт-петербургский СКА, откуда попал в "Рейнджерс". При этом нью-йоркский клуб выбрал его на драфте еще в 2013 году в третьем раунде под 75-м номером.