Константин Крылов побил почти 40-летний рекорд страны в беге на 100 м

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Легкоатлет Константин Крылов с рекордом России победил в беге на 100 м на проходящем в Чебоксарах первенстве страны среди спортсменов до 23 лет.

Время Крылова – 10,04 секунды.

Предыдущий рекорд – 10,10 секунды – установил советский легкоатлет Николай Юшманов в 1986 году на Мемориале братьев Знаменских в Ленинграде. В 2006 году на чемпионате Европы в Гетеборге достижение повторил Андрей Епишин.

Константин Крылов представляет Красноярский край.

Серебряным призером стал москвич Илья Сазонов (10,17), бронзовым – Александр Миронов, представляющий Калининградскую и Вологодскую области (10,32).