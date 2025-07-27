Глава МОК допустила участие россиян в ОИ-2026

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент МОК Кирсти Ковентри назвала вероятным допуск российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2026 года.

"Вероятно, примем решение по аналогии с Играми в Париже", - сказала Ковентри, слова которой приводит L'Equipe.

Ковентри при этом подчеркнула, что не собирается торопить события по этому вопросу.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, они приняли участие в соревнованиях под нейтральным флагом.