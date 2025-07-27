Поиск

Глава МОК допустила участие россиян в ОИ-2026

Глава МОК допустила участие россиян в ОИ-2026
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент МОК Кирсти Ковентри назвала вероятным допуск российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2026 года.

"Вероятно, примем решение по аналогии с Играми в Париже", - сказала Ковентри, слова которой приводит L'Equipe.

Ковентри при этом подчеркнула, что не собирается торопить события по этому вопросу.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, они приняли участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

МОК ОИ Кирсти Ковентри
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин Петр Ян победил американца Макги на турнире UFC

"Спартак" крупно проиграл "Балтике" в матче второго тура РПЛ

"Спартак" крупно проиграл "Балтике" в матче второго тура РПЛ

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Константин Крылов побил почти 40-летний рекорд страны в беге на 100 м

Команда российских синхронистов стала второй в медальном зачете ЧМ

Команда российских синхронистов стала второй в медальном зачете ЧМ

Минцифры предложило изменения для более удобного пользования картой болельщика

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Умер рестлер и актер Халк Хоган

Умер рестлер и актер Халк Хоган

Фехтовальщица Позднякова возобновит карьеру ради ОИ

Фехтовальщица Позднякова возобновит карьеру ради ОИ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });