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Футболист "Спартака" Луис Адриано перешел в "Пальмейрас"

Футболист "Спартака" Луис Адриано перешел в "Пальмейрас"
Луис Адриано
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Палмейрас" подписал нападающего Луиса Адриано из московского "Спартака", сообщает пресс-служба бразильского футбольного клуба.

​Сообщается, что 32-летний бразилец подписал контракт с "Палмейрас" контракт, рассчитанный на четыре сезона.

Адриано выступал за "Спартак" с 2017 года. В составе "красно-белых" форвард стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

С 2015 по 2016 год он выступал за "Милан", выиграв с ним Суперкубок Италии, а с 2007 по 2015 год – за донецкий "Шахтер", с которым шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза побеждал в Кубке Украины и четыре раза выигрывал Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

футбол Спартак Палмейрас

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