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"Спартак" и "Динамо" стали лидерами по убыткам среди футбольных клубов России в 2018 году

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичные "Спартак" и "Динамо", которые в субботу встретятся между собой в матче чемпионата России по футболу, стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Финансовый год, за который отчитываются юрлица, соответствует календарному, и не совпадает по срокам с футбольным сезоном. В сезоне 2018/2019 гг. чемпионом России стал петербургский "Зенит". "Спартак" закончил сезон на 5-м месте, а "Динамо" - на 12-м, в одной позиции от зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге. Новый сезон стартовал недавно. Пока и "Спартак", и "Динамо" находятся в середине таблицы.

"Спартак", который в 2017 финансовом году показал лучшую среди российских клубов динамику роста выручки по РСБУ (+17%), в 2018 году сократил этот показатель на 5% - до 5,18 млрд с 5,46 млрд рублей. Клуб получил 878 млн рублей чистого убытка после 317 млн рублей прибыли в 2017 году, следует из данных "СПАРКа".

У "Динамо" выручка в 2018 году упала до 1,7 млрд рублей с 2,4 млрд рублей в 2017 году, чистый убыток сократился с 1,48 млрд рублей до 1,1 млрд рублей.

"Зенит" в 2018 году увеличил выручку с 9,77 млрд до 11,47 млрд рублей (это не рекорд - в 2016 году этот показатель у петербургского клуба равнялся 11,66 млрд рублей), а убыток после 231 млн рублей в 2017 году свел почти к нулю - он составил лишь 15 млн рублей.

ПФК "ЦСКА" увеличил выручку с 2,69 млрд до 2,83 млрд рублей и показал небольшую прибыль (18 млн рублей) после 750 млн рублей убытка в 2017 году.

У ФК "Краснодар" впервые за последние годы серьезно просела выручка (падение на 34,5%, до 2,46 млрд рублей), прибыль была символической - 1,2 млн рублей против 54,3 млн в 2017 году.

Финансовая отчетность ряда российских клубов недоступна - среди них, например, столичный "Локомотив", чемпион в сезоне 2017/2018 гг.

Среди представителей других видов спорта вне конкуренции по финансовым показателям хоккейный клуб "СКА" из Петербурга. В 2018 году он увеличил выручку с 7,68 млрд до 8,05 млрд рублей и получил чистую прибыль в 543 млн рублей против убытка в 1,06 млрд рублей в 2017 году. А вот обладатель Кубка Гагарина 2018/2019 столичный ЦСКА, напротив, зафиксировал рекордный для себя убыток в 2,67 млрд рублей.

Баскетбольный ЦСКА, несмотря на стабильные успехи во внутренних и международных турнирах, неизменно убыточен. В 2018 г. его отрицательный финансовый результат вырос с 978 млн до 1,3 млрд руб., а выручка стабильно находится в районе 1,7-1,8 млрд рублей.

футбол Спартак Динамо

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