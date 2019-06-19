Федун в 2023 году передаст "Спартак" болельщикам

"Я стану простым болельщиком, как и все остальные, - говорит о своем будущем Федун. - Правда, после этого в "Спартаке" уже не будет и моих личных денег"

Владелец московского ФК "Спартак Леонид Федун Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Владелец московского ФК "Спартак Леонид Федун заявил, что через несколько лет клуб будет передан во владение болельщикам.

"После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования "Спартака", которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что "Спартаком" должны владеть его болельщики", - сказал Федун в интервью сайту "Чемпионат".

"Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и "Барселону", и "Реал", и "Баварию", и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что "Спартак" - народная команда, и она должна управляться народом", - заявил Федун.

По его словам, контрольный пакет акций "Спартака" будет передан в некоммерческую организацию, "а ее членами будут все поклонники клуба".

"Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента "Спартака" в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику - все, что угодно", - пояснил владелец клуба.

Федун отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, "которая будет специально заниматься этим вопросом, проведет консультации с болельщиками и экспертами, чтобы разработать наиболее оптимальный формат управления".

"А я стану простым болельщиком, как и все остальные, - говорит о своем будущем Федун. - У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов".

"Правда, после этого в "Спартаке" уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три-пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с "Лукойлом", чтобы команда могла жить дальше без моего участия. Клуб должен быть готов к самостоятельному плаванию и нужно создать для этого все условия, чем я в ближайшие годы займусь", - сказал владелец "Спартака".

Федун считает, что "это будет прецедент".

"Спартак" ведь никогда не был подведомственной командой, не имел поддержки ни со стороны армии, ни МВД, ни "Газпрома". Он опирается на массу поклонников. И раз болельщики уверены в собственном глубоком понимании, что нужно "Спартаку", а что не нужно, то надо им доверить клуб", - отметил он.

При этом Федун уверен, что эти изменения не приведут к хаосу в "Спартаке".

"А почему он должен возникнуть? Уверен, что, несмотря на все разногласия, болельщики изберут достойного президента, который будет рвать жилы и прекрасно понимать: если он не отдаст всего себя, если начнет крысятничать, то вместо него изберут другого. Например, человек представит программу, у него будет контракт на условные три года. Выполнит задачи - получит еще один. Нет - придет новый человек. А если вообще провалится его, могут вовсе отозвать раньше времени. Но раз болельщики уверены, что разбираются в футболе, то все сделают правильно", - заявил Федун.

"Я не могу владеть клубом 30, 40, 50 лет. Пардон, но рано или поздно я умру. У меня куча детей, нужно заниматься собственными делами, и я не могу постоянно уделять внимание "Спартаку". Ну а уж самое страшное в том, что ты тратишь свои деньги, а взамен получаешь постоянную нервотрепку", - посетовал он.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. На тот момент клуб являлся девятикратным чемпионом России, но уже начал сдавать свои позиции. В следующий раз "Спартак" выиграл золото чемпионата России лишь в 2017 году, а вскоре стал обладателем Суперкубка России. При этом "Спартак" при Федуне пять раз становился серебряным призером чемпионата, один раз – бронзовым.