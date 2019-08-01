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Овечкин заявил о нежелании быть тренером

Овечкин заявил о нежелании быть тренером
Хоккеист Александр Овечкин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Александр Овечкин после завершения игровой карьеры не планирует работать тренером.

"Стать тренером? Не хотелось бы", - сказал Овечкин на пресс-конференции в четверг.

"Министр спорта? Поживем - увидим. Пока я действующий игрок, а потом будет все видно", - добавил 33-летний игрок.

"У меня еще два года контракта с "Вашингтоном", в следующем году будет локаут, посмотрим, где мы будем играть или продолжать карьеру. Все будет зависеть от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется поиграть с детьми и чувствовать себя нормально на закате карьеры", - сообщил спортсмен.

Овечкин также сказал, что его сын скорее всего тоже будет хоккеистом.

Думаю, что у него не будет другого пути. Думаю, что и в футбол, и баскетбол тоже будет играть", - сказал Овечкин он.

Сын Овечкина Сергей родился 18 августа 2018 года.

Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли НХЛ в составе "Вашингтона".

хоккей Александр Овечкин

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