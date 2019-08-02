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"Зенит" приобрел полузащитника "Барселоны" Малкома

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о приобретении полузащитника испанской "Барселоны" Малкома.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет", - говорится в сообщении.

22-летний бразилец перешел в "Барселону" в 2018 году из французского "Бордо" за 41 млн евро. За "Бордо" он выступал с 2016 года. До этого Малком играл за бразильский "Коринтианс".

Ранее СМИ уже анонсировали переход Малкома, сообщив, что сумма трансфера составит 40 млн евро.

футбол ФК Зенит

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