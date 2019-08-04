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Футболистка "Чертаново" умерла в возрасте 21 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Спортсменка Анастасия Березина из женского футбольного клуба "Чертаново" скончалась на 22-м году жизни.

В сообщении пресс-службы говорится, что Березина умерла в ночь на 4 августа.

"Причина смерти - остановка сердца", - отмечается в сообщении.

"Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними", - говорится в тексте сообщения.

Березина 11 лет отыграла в "Чертаново" – от начальной школы до главной команды, неоднократно выигрывала чемпионаты страны, становилась лучшим бомбардиром и признавалась лучшим игроком различных турниров. Кроме того, она защищала цвета юниорской и молодежной сборных России.

"Чертаново" является представителем высшего, главного дивизиона чемпионата России среди женщин. В настоящее время занимает шестое место из восьми команд. В 2018 году команда стала серебряным призером.

В нашей семье - огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в "Чертаново", пройдя все ступени - от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память.

Публикация от ЖФК "Чертаново" (@chertanovowomen)

футбол

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