Поиск

Игрок сборной России по пляжному гандболу утонула в Польше

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) сообщила о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу 20-летней Екатерины Королевой после окончания чемпионата Европы в Польше.

"По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации", - говорится в сообщении.

Королева до последнего времени выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Чемпионат Европы проходил в польском Старе-Яблонки со 2 по 7 июля. Женская сборная России заняла здесь девятое место.

гандбол

Новости

Первая ракетка мира Барти проиграла в четвертом круге "Уимблдона"

SMP Racing отказалась от участия в ЧМ по гонкам на выносливость

Фигуристка Боброва завершила карьеру

Фигуристка Боброва завершила карьеру

Бразилия выиграла Кубок Америки по футболу

Бразилия выиграла Кубок Америки по футболу

Женская сборная США в четвертый раз выиграла ЧМ по футболу

Женская сборная США в четвертый раз выиграла ЧМ по футболу

Россияне впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Россияне впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Бразилец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC

Бразилец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC

Удаление Месси не помешало Аргентине выиграть бронзу Кубка Америки

Удаление Месси не помешало Аргентине выиграть бронзу Кубка Америки

"Локомотив" выиграл Суперкубок России

"Локомотив" выиграл Суперкубок России

Одиночные разряды "Уимблдона" остались без россиян после вылета Медведева

Одиночные разряды "Уимблдона" остались без россиян после вылета Медведева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');