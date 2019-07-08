Игрок сборной России по пляжному гандболу утонула в Польше

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) сообщила о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу 20-летней Екатерины Королевой после окончания чемпионата Европы в Польше.

"По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации", - говорится в сообщении.

Королева до последнего времени выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Чемпионат Европы проходил в польском Старе-Яблонки со 2 по 7 июля. Женская сборная России заняла здесь девятое место.