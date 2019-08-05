"Красная машина". Программа завтрашнего дня

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России разработала национальную программу подготовки хоккеистов "Красная машина", ее внедрение началось в 2018 году.

"Практическая реализация НППХ "Красная Машина" обеспечит системный, единый подход в подготовке юных хоккеистов, что со временем позволит решить проблему подготовки спортивного резерва для национальных сборных команд РФ по хоккею", - заявлял ранее на презентации программы в Челябинске первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Эта программа позволит воспитывать звезд дома, прекратить отток талантливых хоккеистов за рубеж.

Принято считать, что хоккей - один из самых популярных видов спорта в России. Еще со времен СССР во всем мире, наравне с балетом и покорением космоса, именно он был визитной карточкой Советского Союза. Такой эффект достигался целым комплексом, целостной системой воспитания и обучения спортсменов и тренерского состава.

Однако главный фундамент, на который опирались успехи советского хоккея – массовость, общая увлеченность хоккеем. Катки и коробки были почти в каждом городском дворе, в каждом райцентре. Хоккейные секции существовали при всесоюзных спортивных обществах, при советах профсоюзов, при спортивных обществах заводов и предприятий, при домах культуры и детского творчества, при общеобразовательных школах и домоуправлениях.

Эта традиция продолжается и в настоящий момент. Авторы проекта напоминают, что хоккей в России является предметом национальной гордости, "он отражает российский менталитет и воплощает национальный характер".

"Хоккей объединяет все регионы России, все слои населения и социальные группы . В него с увлечением играют дети, профессионалы, любители, ветераны, представители бизнеса, руководители и политические деятели. Успехи национальной сборной России на международной спортивной арене способствуют развитию этого вида спорта, продвижению идей здорового образа жизни и подлинных спортивных ценностей", - говорится в пресс-релизе.

Соответственно "одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед Федерацией хоккея России – развитие детского хоккея".

Руководство федерации осознает, что именно сегодняшние малыши, начинающие заниматься хоккеем - будущие чемпионы, которые внесут свой вклад в прославление страны и ее международный спортивный престиж.

Все для начинающего хоккеиста

Почему "Красная машина"? С одной стороны - это дань уважения советскому хоккею. С другой, "машина" – это сложный механизм, все части которого взаимосвязаны и слаженно функционируют. Подразумевается, что именно так гармонично выстроена система подготовки юных хоккеистов, разрабатываемая специалистами федерации, в числе которых тренеры, известные в прошлом игроки, врачи и психологи.

В каждом возрасте есть соответствующие психофизические особенности, которые лучше всего развивать именно в этот период. В связи с этим учтены благоприятные периоды развития навыков и физических качеств. К примеру, ловкость хорошо развивать у детей в возрасте с 5 до 12 лет, а быстроту в 7 - 9 и с 13 до 16 лет.

Фото: Федерация хоккея России

Центральной фигурой в программе выступает маленький спортсмен, которого всесторонне развивает тренер, поддерживают родители, руководство и спортивная наука. Главное в этой программе – всестороннее развитие игрока, победы становятся уже следствием.

Основная идея, философия программы в том, что необходимо позволить детям оставаться детьми, они и их семьи должны получать радость от занятий хоккеем без ощущения, что ребенок обязан стать следующей суперзвездой.

Авторы проекта отмечают несколько базовых принципов: например, поздняя специализация. "Не нужно из 10-летних пацанов уже готовить защитника или нападающего, пусть определится позже. Второй важный принцип: более позднее начало соревновательного периода: малыши не должны нацеливаться на результат, и оценка работы тренера не должна быть привязана к оценке по месту, занятому в каком-либо чемпионате. Еще один принцип: нужные знания и умения - в нужное время", - отмечают в ФХР.

Фото: Федерация хоккея России

Михаил Дегтярев, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи комментируя развитие хоккея в России, отметил, что очень важно "пробудить интерес подрастающего поколения к регулярному занятию спортом и физкультурой, а это одна из задач федерального проекта "Спорт — норма жизни". Чемпионы рождаются не в огромных дворцах, а в спортивных школах и небольших физкультурно-спортивных кружках по месту жительства", - сказал Дегтярев.

"Красная машина" - это программа для хоккейных, специализированных школ.

Одним из важнейших преимуществ программы, по словам идейного вдохновителя НППХ Романа Ротенберга, станет доступность для детей по всей России единых стандартов подготовки хоккеистов, учитывающих возрастные и физиологические особенности детского организма, что в перспективе обеспечит "кардинальное обновление и преобразование системы подготовки российских хоккеистов" и позволит им достигать "высоких спортивных результатов. Кроме того такой подход даст равные шансы юным хоккеистам из всех регионах России".

НППХ "Красная машина" будет включать в себя отдельные подпрограммы по подготовке детей и юниоров разных возрастов, а также программу по подготовке вратарей.

На сегодняшний день федерация уже утвердила программы: для детей до 6 лет, от 6 до 8 лет, от 8 до 10 лет.

Первый вице-президент ФХР отметил, что благодаря использованию НППХ в обозримом будущем произойдет кардинальное обновление и преобразование системы подготовки российских хоккеистов.

Усилиями ФХР федеральный стандарт Минспорта по хоккею приведен в полное соответствие с базовыми принципами, изложенными в НППХ "Красная машина". И это совершенно правильный ход со стороны Министерства спорта, ведь участие в разработке программы принимают выдающиеся тренеры и хоккеисты.

Прежде, чем приступать к разработке специалисты федерации хоккея России изучили весь опыт, имевшийся в распоряжении, в первую очередь - это опыт советского периода, а также программы развития ведущих мировых хоккейных держав: Канады, США, Швеции, Финляндии. Именно эта типовая программа ляжет в основу занятий с начинающими и продолжающими свои занятия маленькими игроками во всех спортивных школах России. Так мальчишки из разных уголков страны, от Краснодара до Челябинска, смогут заниматься по единой, сбалансированной программе и иметь равные шансы на успех, когда они дорастают до уровня сборных, чтобы у них был единый набор "хоккейный умений".

Новые методики

"Красная машина" - предполагает внедрение современных стандартов подготовки молодых хоккеистов, контроль заподготовкой спортивного резерва в стране и обеспечение достаточного количества кандидатов в сборные команды России всех уровней.

Презентации Национальной программы подготовки хоккеистов прошли уже во многих регионах России: в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Туле, Хабаровске. Тульская область вошла в число первых регионов Центрального федерального округа, где началось внедрение программы.

Программа будет внедрена в более чем 600 хоккейных школ страны. Это уникальная разработка, которая совершенно бесплатна для всех школ и регионов, цель ФХР дать возможность каждому ребенку расти в своей спортивной карьере в одинаковых условиях, облегчить задачу тренеров, дав им готовые, рабочие инструменты, планы занятий и умений, которыми должен владеть ребенок, увлекающийся хоккеем. Кроме того, в ближайшей перспективе выходит мобильное приложение "Красная машина", которое станет существенным подспорьем в работе для тренеров и родителей юных игроков.

"Развивая детский, юношеский хоккей мы не только воспитываем новое поколение российских спортсменов. Мы продолжаем и развиваем традиции патриотического воспитания, о которых сегодня так много говорится. Укрепляем статус России, как одной из ведущих мировых хоккейных держав, участвуем в повышении международного авторитета нашей страны", - считают авторы проекта.