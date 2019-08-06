Шарапова проиграла в первом круге турнира в Торонто

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг турнира категории Premier в Торонто.

В стартовом раунде соревнования она уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт. Результат встречи – 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Контавейт. Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты.

В настоящее время Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 82-е место. На турнир в Торонто она получила специальное (wild card) приглашение. Что касается спортсменки из Эстонии, она – 19-я ракетка мира.

Ранее Шарапова и Контавейт в официальных матчах встречались один раз. В 2017 году россиянка победила соперницу в четвертьфинале турнира в Штуттгарте.

Во второй турнир круга в Торонто успела пробиться россиянка Светлана Кузнецова. Ее соотечественница Анастасия Потапова в первом круге проиграла; Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова свои матчи в рамках первой стадии соревнования еще не сыграли.

Призовой фонд турнира составляет $2 млн 830 тыс.