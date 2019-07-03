Шарапова рассказала о дальнейших турнирных планах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что этим летом в ее планах выступить в нескольких турнирах, включая соревнование Большого шлема US Open.

"Надеюсь, что летом сыграю в Цинциннати, Торонто и на US Open", - сказала она в интервью каналу Eurosport.

Накануне Шарапова проиграла матч первого круга турнира Большого шлема "Уимблдон" Полин Пармантье из Франции. В третьем сете при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу француженки россиянка отказалась от дальнейшей борьбы.

По ходу матча Шарапова почувствовала боль в руке.

"Это случилось в середине или конце второго сета, это помешало мне и физически и эмоционально. Если бы это был какой-либо другой турнир, то я бы в тот же момент прекратила играть. Но все же на "Уимблдоне" я старалось сделать все, что могла", - сказала теннисистка.

В июне Шарапова прервала 4,5-месячную паузу, вызванную травмой плеча. Она приняла участие на турнире в Мальорке, где дошла до второго круга.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.