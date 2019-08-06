Суд арестовал обвиняемого в избиении омоновца на игре "Зенита"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого в избиении сотрудника ОМОНа на "Газпром Арене" в субботу.

Как сообщает пресс-служба городского управления СКР во вторник, Денис Первачук арестован на 2 месяца. Отмечается, что ему уже предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, в субботу во время футбольного матча "Зенит" - "Краснодар" на "Газпром Арене" произошла драка между болельщиками "Зенита" и сотрудниками ОМОНа. От действий фанатов пострадали два бойца отряда.

В пресс-службе Росгвардии "Интерфаксу" уточнили, что заместитель командира оперативного батальона ОМОН получил легкую травму от брошенного камня. Второй пострадавший, сотрудник отряда ОМОН, был избит руками и травмирован более серьезно. Так, у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Сообщалось о задержании двух подозреваемых, мужчин 1994 и 1991 года рождения. По версии следствия, они действовали "умышленно и из хулиганских побуждений".

Решение об избрании меры пресечения для второго задержанного также ожидается во вторник.

Матч между петербургским "Зенитом" и ФК "Краснодар" прошел в рамках четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершился вничью. На 80-й минуте зафиксирован автогол защитника "Зенита" Дугласа дос Сантоса. На первой компенсированной ко второму тайму минуте хозяева отыгрались: мяч в ворота "Краснодара" провел Артем Дзюба.