"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче премьер-лиги

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и ФК "Краснодар" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 1:1.

На 80-й минуте зафиксирован автогол защитника "Зенита" Дугласа дос Сантоса. На первой компенсированной ко второму тайму минуте хозяева отыгрались: мяч в ворота "Краснодара" провел Артем Дзюба.

Действующий чемпион России "Зенит" потерял первые очки РПЛ-2019/20, но продолжает лидировать в турнирной таблице: у него 10 очков. У "Краснодара" 7 очков, он на пятом месте.