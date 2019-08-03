Поиск

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче премьер-лиги

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче премьер-лиги
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и ФК "Краснодар" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 1:1.

На 80-й минуте зафиксирован автогол защитника "Зенита" Дугласа дос Сантоса. На первой компенсированной ко второму тайму минуте хозяева отыгрались: мяч в ворота "Краснодара" провел Артем Дзюба.

Действующий чемпион России "Зенит" потерял первые очки РПЛ-2019/20, но продолжает лидировать в турнирной таблице: у него 10 очков. У "Краснодара" 7 очков, он на пятом месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" вырвал победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" - "Динамо". Онлайн

"Спартак" - "Динамо". Онлайн

Месси отстранили на три месяца от матчей за Аргентину

Месси отстранили на три месяца от матчей за Аргентину
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" приобрел полузащитника "Барселоны" Малкома

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев и братья Кокорины подали на УДО

Мамаев и братья Кокорины подали на УДО

"Ростову" запретили принимать матчи условно за избиение фанатов "Спартака" ОМОНом

Матч за Суперкубок УЕФА впервые будет судить женщина

Российская премьер-лига-2019/20

Сын известного шведского футболиста Хенрика Ларссона перешел в "Спартак"

Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');