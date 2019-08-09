Нападающий дортмундской "Боруссии" Филипп перешел в московское "Динамо"
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" подписало нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.
Соглашение Филиппа с московским клубом заключено на четыре года.
🔄🔥 🇩🇪Максимилиан Филипп – в #Динамо! Контракт с нападающим @BVB подписан на 4⃣ года! Выступать за ⚪🔵 Филипп будет под номером 5⃣ Herzlich Willkommen Max! 👏— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 9, 2019
⠀#ДинамоМосква #твоякоманда #трансферы pic.twitter.com/qMyGGvqZF9
Футболист родился в Берлине, а его первым профессиональным клубом стал "Энерги" из Коттбуса. Помимо "энергетиков" 25-летний игрок атаки выступал за "Фрайбург" и дортмундскую "Боруссию".
Это уже десятый новичок бело-голубых в летнее трансферное окно.
Ранее в пятницу стало известно, что игрок сборной России Роман Нойштедтер заключил контракт с "Динамо" сроком на один год.