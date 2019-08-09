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Нападающий дортмундской "Боруссии" Филипп перешел в московское "Динамо"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" подписало нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

Соглашение Филиппа с московским клубом заключено на четыре года.

Футболист родился в Берлине, а его первым профессиональным клубом стал "Энерги" из Коттбуса. Помимо "энергетиков" 25-летний игрок атаки выступал за "Фрайбург" и дортмундскую "Боруссию".

Это уже десятый новичок бело-голубых в летнее трансферное окно.

Ранее в пятницу стало известно, что игрок сборной России Роман Нойштедтер заключил контракт с "Динамо" сроком на один год.

футбол Динамо Боруссия Дортмунд

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