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Шведский баскетболист Жеребко перешел в "Химки" после девяти сезонов в НБА

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Химки" объявил о подписании контракта со шведским форвардом Юнасом Жеребко.

"Шведский форвард Юнас Жеребко возвращается в Европу после девяти сезонов в НБА. Контракт с 32-летним игроком заключен до 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Главный тренер команды Римас Куртинайтис считает, что "Юнас — очень хороший игрок, который может закрыть позицию четвертого и пятого номера".

"Он возвращается из НБА именно играющим баскетболистом, что не так часто случается, ведь многие европейские игроки сидят в США на скамейке. Также он прилично смотрелся в финале НБА. Жеребко я знаю давно, еще по тренировочному лагерю в Тревизо, когда мы вместе работали. Очень рад, что нам удалось заключить с Юнасом контракт", - сказал Куртинайтис.

В свою очередь, Жеребко отметил, что рад возможности "сыграть в одной из лучших команд Европы".

"Жду с нетерпением момента, когда смогу биться против топовых европейских соперников. Я провел десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть", - сказал он.

Жеребко уверяет, что о "Химках" знает многое. "В команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией", - выразил мнение баскетболист.

Жеребко является финалистом НБА-2018/19.

Между тем, как заявил главный тренер Римас Куртинайтис, приобретений этим летом у "Химок" больше не будет. "Это наш последний трансфер. Мы "закрыли" все позиции, и нынешней селекцией я остался доволен. Дальше — тренерская работа", - сказал Куртинайтис.

баскетбол

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