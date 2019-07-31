Чемпион НБА Мозгов перешел в "Химки"

Баскетболист Тимофей Мозгов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленда" россиянин Тимофей Мозгов перешел в подмосковные "Химки".

Как сообщает пресс-служба "Химок", контракт с Мозговым заключен на один год.

Ранее Мозгов, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, в интервью "Интерфаксу" говорил, что рассчитывает сыграть на предстоящем чемпионате мира (пройдет с 31 августа по 15 сентября).

"Конечно, я хочу играть, надеюсь, здоровье мне позволит. Хочу оказаться на чемпионате мира и постараюсь подготовиться к нему еще до того, как у сборной России начнется подготовка, чтобы набрать оптимальную форму. Надеюсь, что здоровье позволит выступить – уже после ЧМ – на следующем чемпионате НБА", - говорил он.

Недавно стало известно, что на ЧМ он не сыграет.

33-летний Тимофей Мозгов начал профессиональную карьеру в подмосковных "Химках", цвета которого защищал с 2006 по 2010, а также – во время локаута в НБА - в 2011 году. В 2010 году перешел в клуб НБА "Нью-Йорк Никс", с 2011 по 2015 выступал за "Денвер Наггетс". Сезон-2015/16 провел в команде "Кливленд Кавальерс", в составе которого стал чемпионом НБА. В чемпионате-2016/17 выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", в сезоне-2017/18 играл в составе "Бруклин Нетс". В 2018 перешел в "Орландо Мэджик", но травма ноги не позволила ему отыграть сезон. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата Европы-2011 и Олимпийских игр-2012.