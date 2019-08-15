ФК "Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу самолета, совершившего аварийную посадку

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" подарил бессрочные абонементы на домашние матчи всем членам экипажа самолета А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

"Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала"", - говорится в сообщении клуба в твиттере.

✈️⚽️ Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера @Ural_Air_Lines Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала".

Волнения и драйва вам только на стадионе! pic.twitter.com/xq5SCUxqfK — ФК Урал (@FCURAL) 15 августа 2019 г.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.