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ФК "Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу самолета, совершившего аварийную посадку

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" подарил бессрочные абонементы на домашние матчи всем членам экипажа самолета А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

"Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала"", - говорится в сообщении клуба в твиттере.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Уральские авиалинии Жуковский Airbus А321 ФК Урал футбол

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