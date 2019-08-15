ХК "Авангард" внес членов аварийно севшего Airbus в состав на игру с "Динамо"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Омский ХК "Авангард" включил в состав команды на товарищеский матч с московским "Динамо" членов экипажа самолета, который совершил экстренную посадку в Подмосковье, сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

"Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч. В первое звено мы поставили экипаж самолета А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот - Георгий Мурзин", - говорится в сообщении пресс-службы "Авангарда".

Матч пройдет в четверг в Балашихе, где в последнее время омский клуб проводит домашние игры, и начнется в 17:00 мск.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.