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Алексей Смертин стал советником президента РФС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин назначен советником президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба РФС во вторник.

"Также он продолжит исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе", - говорится в сообщении.

Также в РФС состоялись ряд других кадровых изменений. Спортивным директором РФС назначен Андрей Лексаков, ранее занимавший пост технического директора.

В свою очередь, Андрей Власов займет должность технического директора - руководителя Департамента подготовки резерва.

Смертин родился 1 мая 1975 года в Барнауле. Клубную карьеру в футболе начал в 1992 году в составе барнаульского Динамо. Играл в составе ряда российских и зарубежных футбольных клубов, в том числе, "Локомотиве", "Бордо", "Челси" и других. Кроме того, выступал за сборную России с 1998 по 2006 год, был ее капитаном. Карьеру игрока завершил в 2008 году. После завершения карьеры был депутатом Алтайского краевого заксобрания с 2009 по 2011 год. В 2017 году был назначен офицером РФС по борьбе с расизмом.

футбол РФС

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