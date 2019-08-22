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После футбольного матча второй лиги "Чайка" - "Черноморец" заведено уголовное дело

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следственный департамент МВД поставил под сомнение результаты матча Профессиональной футбольной лиги между "Чайкой" (село Песчанкопское) и "Черноморцем" (Новороссийск), которые проходил в Ростовской области в мае 2019 года.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, дело расследуется по ч.1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

В рамках расследования в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд.

В ближайшее время несколько игроков "Черноморца" будут приглашены в Следственный департамент МВД России.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказания игрокам и функционерам, причастным к договорному матчу "Чайка" - "Черноморец".

Матч ПФЛ "Чайка" - "Черноморец" прошел 13 мая и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. По итогам первенства ПФЛ "Чайка" заняла первое место зоне "Юг", завоевав путевку в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на следующий сезон. "Урожай" (Краснодар) финишировал на втором месте с отставанием в три очка. "Черноморец" (Новороссийск) стал четвертым.

футбол ПФЛ

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