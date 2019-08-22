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Капитан сборной обсудит возможность участия Шараповой в Кубке Федерации

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Капитан сборной России по теннису на Кубке Федерации Игорь Андреев заявил, что говорить об участии Марии Шараповой в составе команды в отборочном матче с Румынией пока рано.

"Могу только сказать, что мы все время в контакте с ее агентом. Сейчас увидимся в Нью-Йорке, во время US Open, поговорим, обсудим", - приводит слова Андреева пресс-служба Федерации тенниса России.

Как сообщалось, в квалификационном матче женского командного чемпионата мира - Кубка Федерации-2020 сборная России сыграет с Румынией. Матч пройдет в Румынии.

В 2020 году розыгрыш Кубка Федерации пройдет по новой формуле. Главный трофей будет разыгран на финальном турнире в столице Венгрии Будапеште (14 - 19 апреля). Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной игры в парном разряде, поединки пройдут на грунтовых кортах.

теннис Мария Шарапова

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