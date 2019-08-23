Поиск

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин
Российский хоккеист Евгений Кузнецов
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международная федерация хоккея.

В пробах хоккеиста сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" найдены следы кокаина.

Анализы были взяты у игрока в ходе чемпионата мира-2019, а точнее 26 мая этого года. На том турнире Кузнецов в составе сборной России выиграл бронзу.

Кузнецов не стал требовать вскрытия пробы Б.

СпортХоккеист сборной России Кузнецов опроверг факт употребления наркотиковЧитать подробнее

Дисквалификация вступила в силу 13 июня 2019 года. Таким образом, период отстранения завершится 12 июня 2023 года.

Видео с порошком

В мае 2019 года в интернете появилось видео, на котором Кузнецов сидит в гостиничном номере на фоне спящей на кровати за его спиной девушки. Перед хоккеистом стол, на котором виден порошок белого цвета. Тогда спортсмен категорически отверг возможность употребления наркотиков.

"Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - заявил он тогда "Спорт-Экспрессу".

Кузнецов заверил, что никогда не употреблял наркотики и не собирался этого делать. Появление видео он объяснил попыткой "словить хайп".

Портал "Чемпионат.com", освещая ситуацию писал, что в НХЛ относительно мягкая политика относительно наркотиков: хоккеисту могут предложить пройти специальную программу профсоюза по борьбе с наркоманией, где им могут порекомендовать программу лечения. Обязательной для выполнения она не является.

хоккей IHF Евгений Кузнецов

Новости по теме

Новости

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф отбора ЛЕ

"Брага" - "Спартак". Онлайн

"Брага" - "Спартак". Онлайн

Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

После футбольного матча второй лиги "Чайка" - "Черноморец" заведено уголовное дело

Назначена дата боксерского поединка россиянина Федосова с украинцем Усиком

Назначена дата боксерского поединка россиянина Федосова с украинцем Усиком

Федун вновь заявил о продаже "Спартака" в 2023 году

Федун вновь заявил о продаже "Спартака" в 2023 году

"Краснодар" пропустил четыре гола от "Олимпиакоса"

"Краснодар" пропустил четыре гола от "Олимпиакоса"

"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн

"Олимпиакос" - "Краснодар". Онлайн
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 700 тысяч рублей

Российская премьер-лига-2019/20

Главного тренера "Зенита" Семака дисквалифицировали на одну игру

Главного тренера "Зенита" Семака дисквалифицировали на одну игру
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');