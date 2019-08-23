Российского хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин

Российский хоккеист Евгений Кузнецов Фото: Zuma\TAСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международная федерация хоккея.

В пробах хоккеиста сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" найдены следы кокаина.

Анализы были взяты у игрока в ходе чемпионата мира-2019, а точнее 26 мая этого года. На том турнире Кузнецов в составе сборной России выиграл бронзу.

Кузнецов не стал требовать вскрытия пробы Б.

Дисквалификация вступила в силу 13 июня 2019 года. Таким образом, период отстранения завершится 12 июня 2023 года.

Видео с порошком

В мае 2019 года в интернете появилось видео, на котором Кузнецов сидит в гостиничном номере на фоне спящей на кровати за его спиной девушки. Перед хоккеистом стол, на котором виден порошок белого цвета. Тогда спортсмен категорически отверг возможность употребления наркотиков.

"Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - заявил он тогда "Спорт-Экспрессу".

Кузнецов заверил, что никогда не употреблял наркотики и не собирался этого делать. Появление видео он объяснил попыткой "словить хайп".

Портал "Чемпионат.com", освещая ситуацию писал, что в НХЛ относительно мягкая политика относительно наркотиков: хоккеисту могут предложить пройти специальную программу профсоюза по борьбе с наркоманией, где им могут порекомендовать программу лечения. Обязательной для выполнения она не является.