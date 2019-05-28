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Хоккеист сборной России Кузнецов опроверг факт употребления наркотиков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов заявил, что никогда не употреблял наркотические средства.

Поводом для такого рода объяснений стало появившееся в интернете видео: Кузнецов сидит в гостиничном номере на фоне спящей на кровати за его спиной девушки. Перед хоккеистом стол, на котором можно обнаружить порошок белого цвета.

"Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу", - приводит слова Кузнецова "Спорт-Экспресс".

"Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", - объяснил спортсмен.

"Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной, - сетует спортсмен. - Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео".​

На ЧМ-2019 сборная России заняла третье место. В полуфинале она уступила Финляндии (1:0), в игре за бронзу победила Чехию (3:2, победитель определился в серии буллитов). В ряде матчей турнира результативными действиями отличился и Кузнецов.

Между тем, в "Вашингтоне" заявили, что в курсе о появившемся скандальном видео с участием Кузнецова.

"Нам известно о видео с участием Евгения Кузнецова, которое появилось в социальных сетях. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и пока не будем комментировать ситуацию", - приводит слова представителя "Вашингтона" Washington Post.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил, что не собирается обвинять российского хоккеиста в чем-либо.

"Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял, поэтому на этом основании я не собираюсь его ни в чем обвинять", - сказал Дэйли, слова которого приводит это же издание.

27-летний Кузнецов является воспитанником челябинского хоккея. За местный "Трактор" он выступал с 2009 по 2014 годы, после чего стал защищать цвета "Вашингтона", где играет и поныне.

В 2018 году в составе "Вашингтона" он выиграл Кубок Стэнли, в 2012 и 2014 годах в составе сборной России – чемпионат мира.

хоккей Евгений Кузнецов НХЛ

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