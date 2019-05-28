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В Госдуме прокомментировали видео с хоккеистом Кузнецовым и белым порошком

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов никогда не употреблял наркотики, заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Правления Федерации хоккея России Михаил Дегтярев, комментируя появившееся в сети видео, на котором спортсмен запечатлен с белым порошком.

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"Во-первых, хоккеисты проходят регулярный строжайший допинг контроль, в том числе на употребление наркотических средств. В случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры реагирования. Никаких проблем у Кузнецова никогда не было и нет", - цитирует Дегтярева пресс-служба Комитета.

"Во-вторых, ситуация похожа на провокацию. Если учесть время появления видео в сети, можно предположить, что успехи сборной России на чемпионате мира и отечественного хоккея в целом не дают покоя завистникам и конкурентам. Жаль, что подобного рода вбросы в нужное время, столь популярные в иных видах спорта, стали появляться хоккейном сообществе", - добавил он.

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"Появление провокационного видео - не глупая случайность. За такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты", - отметил политик.

Ранее в интернете появилось видео с Кузнецовым, который сидит в гостиничном номере на фоне спящей на кровати девушки. На столе перед Кузнецовым можно разглядеть белый порошок и купюры, скрученные в трубочку.

Сам хоккеист позднее заявил, что ролик был снят в прошлом году, и он не употреблял наркотики, а просто зашел в номер к друзьям.

На ЧМ-2019 сборная России заняла третье место. В полуфинале она уступила Финляндии (0:1), в игре за бронзу победила Чехию (3:2, победитель определился в серии буллитов). В ряде матчей турнира результативными действиями отличился и Кузнецов.

хоккей Евгений Кузнецов

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