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Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение представителю Индии Праджнешу Гуннесварану в матче первого круга турнира серии Большого шлема US Open.

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Результат противостояния – 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

Сейчас Медведев является пятой ракеткой мира, Гуннесваран занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 88-е место.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Квон Сон У (Южная Корея) – Уго Дельен (Боливия).

Ранее из представителей российского тенниса во второй раунд одиночных разрядов пробились Маргарита Гаспарян, Екатерина Александрова; сошла с дистанции Дарья Касаткина.

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.

теннис US Open

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