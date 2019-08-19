Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Цинциннати

Даниил Медведев с трофеем, выигранным в Цинциннати Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории Masters в американском Цинциннати.

В финале соревнования он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Magic man Medvedev! ✨@DaniilMedwed notches the biggest title of his career, downing Goffin 7-6(3), 6-4 for the @cincytennis 🏆 pic.twitter.com/1DQQOhqMmS — ATP Tour (@ATP_Tour) 18 августа 2019 г.

Таким образом, Медведев выиграл пятый турнир в своей карьере и впервые - категории Masters. Три титула он завоевал в 2018 году, два – в 2019г. При этом на его счету пять проигранных финалов: один в 2017 году, четыре (включая два в августе) – в 2019г.

По пути к финалу турнира в Цинциннати Медведев победил британца Кайла Эдмунда, француза Бенуа Пэра, немца Яна-Леннарда Штруффа, россиянина Андрея Рублева и серба Новака Джоковича.

В настоящее время Медведев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а его соперник по финалу, Гоффен, - 19-е. Однако в новой версии рейтинга, которую обнародуют в понедельник, Медведев будет фигурировать уже на пятой позиции - для 23-летнего спортсмена пока наивысшей в карьере.

Ранее соперники встречались в официальных матчах дважды и одержали по одной победе.

Призовой фонд турнира ATP в Цинциннати составил $6 млн 735,690 тыс.

Ранее в воскресенье здесь прошел финал женского турнира: в решающем матче россиянка Светлана Кузнецова уступила американке Мэдисон Киз – 5:7, 6:7 (5:7).