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Французский пилот "Формулы-2" Юбер погиб во время гонки в Бельгии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Французский пилот, выступавший за британскую конюшню BWT Arden, Антуан Юбер погиб в субботу во время гонки "Формулы-2" на бельгийской трассе Спа-Франкоршан, сообщил телеканал RTBF.

Двадцатидвухлетний Юбер на соревнованиях "Формулы-2", проходивших "на полях" Гран при "Формулы-1", попал в аварию, в которой на высокой скорости столкнулся с американцем Хуаном Мануэлем Корреа и японцем Марино Сато.

Юбер умер от полученных травм. Корреа с переломом ног был доставлен в госпиталь. Сато не пострадал.

Организаторы аннулировали гонку.

Формула-2 Антуан Юбер

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