Шарль Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Пилот команды Ferrari на гонках "Формулы-1" Шарль Леклер Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari стал победителем Гран-при Бельгии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", состоявшегося в воскресенье в Спа.

Вторым финишную черту пересек действующий чемпион и лидер сезона британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Тройку призеров замкнул финн Валттери Боттас (Mercedes).

Российский пилот Даниил Квят (Toro Rosso) стал седьмым.

В личном зачете Хэмилтон набрал 268 очков. Идущий вторым Боттас имеет в активе 203 балла. Квят набрал 33 очка, поднялся с девятого на восьмое место.

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (471).