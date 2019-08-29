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Названа дата проведения этапа "Формулы-1" в России в 2020 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Объявлена дата проведения Гран-при России "Формулы-1" в 2020 году.

"Формула-1" опубликовала предварительный календарь 71-го чемпионата мира. В соответствии с ним, седьмой в истории Гран-при России состоится 27 сентября 2020 года. За неделю до российского этапа запланирована гонка в Сингапуре, а через две недели после него - в Японии", - говорится в сообщении пресс-службы АНО РОСГОНКИ.

Отмечается, что сезон-2020 будет самым насыщенным в истории "Формулы-1" - в расписание включены 22 этапа. Чемпионат мира стартует с Гран-при Австралии 15 марта, а завершится Гран-при Абу-Даби 29 ноября.

5 апреля в Ханое впервые состоится Гран-при Вьетнама - эта страна станет 34-й по счету, принимавшей гонки "Формулы-1". В календарь вернулся Гран-при Нидерландов, который проходил в последний раз в 1985 году. Гонка на трассе в Зандворте будет открывать европейскую часть сезона 3 мая. Также Гран-при Мексики теперь переименован в Гран-при Мехико, а Гран-при Германии покинул календарь.

4 октября проект расписания сезона-2020 представят на утверждение Всемирного совета по автоспорту FIA.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.

автоспорт Формула-1 Гран-при России Сочи

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