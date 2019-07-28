Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии "Формулы-1"
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, финишировал третьим на Гран-при Германии, очередном этапе чемпионата мира по автоспорту класса "Формула-1".
Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari.
SEVENTH HEAVEN 🏆— Formula 1 (@F1) July 28, 2019
Career win number seven in F1 for @Max33Verstappen #F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/du63yuu8U3
Это третий подиум Квята за его карьеру в "Формуле-1". В 2015 году он финишировал вторым на этапе в Венгрии, в 2016г. – третьим в рамках Гран-при в Китае.
Успех в Германии позволил Квяту добавить в копилку личного зачета 15 очков. Теперь у него 27 баллов, благодаря чему россиян поднялся с 14-го на девятое место.
Лидирует в чемпионате британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), у которого 223 очка. На втором месте идет его напарник по команде финн Валттери Боттас – 174. На третьем месте находится Ферстаппен – 162.
Квят начал выступать в "Формуле-1" в 2014 году - за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось, что российский гонщик поплатился за то, что на этапе "Формулы-1" в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.