Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии "Формулы-1"

Российский гонщик Даниил Квят Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, финишировал третьим на Гран-при Германии, очередном этапе чемпионата мира по автоспорту класса "Формула-1".

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Это третий подиум Квята за его карьеру в "Формуле-1". В 2015 году он финишировал вторым на этапе в Венгрии, в 2016г. – третьим в рамках Гран-при в Китае.

Успех в Германии позволил Квяту добавить в копилку личного зачета 15 очков. Теперь у него 27 баллов, благодаря чему россиян поднялся с 14-го на девятое место.

Лидирует в чемпионате британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), у которого 223 очка. На втором месте идет его напарник по команде финн Валттери Боттас – 174. На третьем месте находится Ферстаппен – 162.

Квят начал выступать в "Формуле-1" в 2014 году - за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось, что российский гонщик поплатился за то, что на этапе "Формулы-1" в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.