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ФИФА представила логотип чемпионата мира 2022 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ФИФА представила логотип чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Логотип традиционно перекликается по форме с трофеем, который получит победитель. При этом, по задумке авторов, он напоминает шерстяную куфию – головной убор, которым пользуются в арабских странах для защиты от жары, холода и песка.

При желании в логотипе можно разглядеть изгибы барханов и цифру "восемь" – на восьми стадионах пройдут игры чемпионата. Опрокинув его набок, легко увидеть знак бесконечности.

Для надписи использовали шрифт, вдохновленный арабской калиграфией. Дизайнеры осовременили буквы, использовав мотивы других азиатских культур.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

футбол ФИФА ЧМ-2022 Катар

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