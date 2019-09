ФИФА представила логотип чемпионата мира 2022 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ФИФА представила логотип чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Логотип традиционно перекликается по форме с трофеем, который получит победитель. При этом, по задумке авторов, он напоминает шерстяную куфию – головной убор, которым пользуются в арабских странах для защиты от жары, холода и песка.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world"s greatest football showpiece.



