Катар пообещал обеспечить прохладу на стадионах ЧМ-2022 по футболу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Жара не помешает проведению в Катаре матчей чемпионата мира по футболу 2022 года, заявил генеральный секретарь верховного комитета организации турнира Хасан аль-Тавади.

"Главная проблема - жара, но мы решили ее. У нас есть технология, которая позволяет поддерживать температуру в 20 градусов на стадионе. Причем эта технология будет работать как внутри арены, так и снаружи", - сказал он в пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Никакого фотошопа, это реальность. Несколько недель назад мы открыли второй стадион с системой охлаждения. Это арен открытого типа, там раздвигается крыша и температура там 20-21 градус, причем на улице в этот момент 35 градусов. Эту технологию мы приспосабливаем для открытых пространств", - отметил он.